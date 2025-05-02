Dış ticaret verileri açıklandı

2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 8,5 oranında artışla 20 milyar 924 milyon dolar, ithalat yüzde 12,9 oranında artışla 32 milyar 961 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı 12 milyar 38 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 3,9 oranında artışla 86 milyar 247 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 oranında artışla 120 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracat, yüzde 8,5 oranında artarak 20 milyar 924 milyon dolar,

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• İthalat, yüzde 12,9 oranında artarak 32 milyar 961 milyon dolar,

• Dış ticaret hacmi, yüzde 11,2 oranında artarak 53 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

• İhracat, yüzde 3,9 oranında artarak 86 milyar 247 milyon dolar,

• İthalat, yüzde 6,7 oranında artarak 120 milyar 773 milyon dolar,

• Dış ticaret hacmi, yüzde 5,5 oranında artarak 207 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;