Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, Belçika'da PKK bağlantılı kişilerin yargılanmasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Daha önce konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Belçika İddianame Odası'nın bugün (8 Mart) açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez.



"BU KARAR TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÇOK TEHLİKELİ BİR İSTİSMAR ALANI AÇMAKTADIR"

Belçika Federal Savcılığı’nın PKK’nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu karar, mevcut haliyle, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açmaktadır.

Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi’ne gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir.

Müttefikimiz Belçika’nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz."