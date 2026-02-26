Diyarbakır'da ayakkabısını bulamayan adam cami görevlilerine saldırdı
Diyarbakır’da gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamayan kişi, tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
NAMAZA GELDİ, AYAKKABISINI BULAMADI
DHA'nın haberine göre olay; dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, teravih namazı için camiye gelen kişi, çıkışta ayakkabısını bulamadı, ardından görevlilerin yanına gitti.
3 PERSONELE SALDIRDI
Görevlilerle tartışan şüpheli, daha sonra 3 personele saldırdı.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Bir görevliyi yanlarında 2 çocuk varken iterek yere düşüren, yanlarındaki kadının elindeki çantayı alıp personele fırlatan, daha sonra diğer görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, çevredekilerin araya girmesiyle durduruldu.
GÖZALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı.
DARP RAPORU ALDILAR
Cami görevlileri darp raporu alıp, şüpheliden şikayetçi oldu.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU
Diyarbakır Valiliği, gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamadığı gerekçesiyle tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran M.U.'nun gözaltına alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "25 Şubat 2026 tarihinde Selahaddin Eyyubi Camii’nde teravih namazı sonrası cemaatin camiden ayrıldığı esnada, çok sayıda suç kaydı bulunan M.U. isimli şahıs, ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek bundan cami görevlilerini sorumlu tutmuştur. Şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B.'ye fiziki müdahalede bulunmuş; kendisini darp etmiştir. Olay sırasında Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A.'ya da saldırarak burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Olay sonrasında yaralanan personel darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayette bulunmuştur. Saldırgan şahıs emniyet güçlerimizce bu sabah 26 Şubat yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.