GÜNGÖREN'de 16 yaşındaki kızı E.D. tarafından uyurken başından silahla vurulan Murat Dilsiz'in ölümüne ilişkin eşi ve kızları hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Anne Eylem Dilsiz mahkemede yaptığı savunmada "Beni bir de çocuklarımı dövüyordu. Beni boğmaya çalıştı. Kendimi zorla onun elin... Daha Fazla Göster

GÜNGÖREN'de 16 yaşındaki kızı E.D. tarafından uyurken başından silahla vurulan Murat Dilsiz'in ölümüne ilişkin eşi ve kızları hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Anne Eylem Dilsiz mahkemede yaptığı savunmada "Beni bir de çocuklarımı dövüyordu. Beni boğmaya çalıştı. Kendimi zorla onun elinden kurtardım. Ben de çocuklarımın odasına gittim. Uyudum. Sabahleyin kızım bana 'ben babamı vurdum' dedi. Daha Az Göster