Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır'da ayakkabısını bulamayan adam cami görevlilerine saldırdı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da ayakkabısını bulamayan adam cami görevlilerine saldırdı

        Diyarbakır'da bir camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamadığını iddia eden bir kişi, tartıştığı 3 görevliye tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle durdurulan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan görevliler darp raporu alarak şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayakkabısını bulamayınca saldırdı

        Diyarbakır’da gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamayan kişi, tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        NAMAZA GELDİ, AYAKKABISINI BULAMADI

        DHA'nın haberine göre olay; dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, teravih namazı için camiye gelen kişi, çıkışta ayakkabısını bulamadı, ardından görevlilerin yanına gitti.

        3 PERSONELE SALDIRDI

        Görevlilerle tartışan şüpheli, daha sonra 3 personele saldırdı.

        ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

        Bir görevliyi yanlarında 2 çocuk varken iterek yere düşüren, yanlarındaki kadının elindeki çantayı alıp personele fırlatan, daha sonra diğer görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, çevredekilerin araya girmesiyle durduruldu.

        REKLAM

        GÖZALTINA ALINDI

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

        DARP RAPORU ALDILAR

        Cami görevlileri darp raporu alıp, şüpheliden şikayetçi oldu.

        O ANLAR KAMERADA

        O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU

        Diyarbakır Valiliği, gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamadığı gerekçesiyle tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldıran M.U.'nun gözaltına alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "25 Şubat 2026 tarihinde Selahaddin Eyyubi Camii’nde teravih namazı sonrası cemaatin camiden ayrıldığı esnada, çok sayıda suç kaydı bulunan M.U. isimli şahıs, ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek bundan cami görevlilerini sorumlu tutmuştur. Şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B.'ye fiziki müdahalede bulunmuş; kendisini darp etmiştir. Olay sırasında Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A.'ya da saldırarak burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Olay sonrasında yaralanan personel darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayette bulunmuştur. Saldırgan şahıs emniyet güçlerimizce bu sabah 26 Şubat yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güngören'de 16 yaşındaki kızın babasını öldürmesine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

        GÜNGÖREN'de 16 yaşındaki kızı E.D. tarafından uyurken başından silahla vurulan Murat Dilsiz'in ölümüne ilişkin eşi ve kızları hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Anne Eylem Dilsiz mahkemede yaptığı savunmada "Beni bir de çocuklarımı dövüyordu. Beni boğmaya çalıştı. Kendimi zorla onun elin...
        #Son dakika haberler
        #Diyarbakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Üç çocuğuna yemek götürüyordu... Kazada can verdi
        Üç çocuğuna yemek götürüyordu... Kazada can verdi
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"