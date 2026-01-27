Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı.

OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

108 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 108 kişi yakalandı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.