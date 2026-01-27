Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 108 kişi yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı.

        OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

        AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        108 KİŞİ YAKALANDI

        Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 108 kişi yakalandı.

        ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pompalı tüfekle 15 yaşındaki arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da aralarında tartışıp kavga eden ve 15 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle vurulduğu olayda 1 şüpheli tutuklandı. (İHA) 

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!