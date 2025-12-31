Diyarbakır'da cinayet şüphelisi adam tutuklandı
Diyarbakır'da Serhat Gezer komşusuna giderken silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ramazan Topçu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde komşusuna giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Serhat Gezer’in (43) cinayet şüphelisi Ramazan Topçu tutuklandı.
KOMŞUSUNA GİDİYORDU
DHA'nın haberine göre olay; 27 Aralık’ta akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde meydana geldi. Serhat Gezer, komşusuna gittiği sırada Ramazan Topçu’nun tabancalı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Serhat Gezer, hayatını kaybetti.
AĞIR YARALANDI
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gezer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Gezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Ramazan Topçu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.