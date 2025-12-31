Habertürk
        Son dakika: Diyarbakır'da cinayet şüphelisi adam tutuklandı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da cinayet şüphelisi adam tutuklandı

        Diyarbakır'da Serhat Gezer komşusuna giderken silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ramazan Topçu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 11:31 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:31
        Komşusuna gidiyordu... Öldürüldü!
        Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde komşusuna giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Serhat Gezer’in (43) cinayet şüphelisi Ramazan Topçu tutuklandı.

        KOMŞUSUNA GİDİYORDU

        DHA'nın haberine göre olay; 27 Aralık’ta akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde meydana geldi. Serhat Gezer, komşusuna gittiği sırada Ramazan Topçu’nun tabancalı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Serhat Gezer, hayatını kaybetti.
        Serhat Gezer, hayatını kaybetti.

        AĞIR YARALANDI

        Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gezer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan Gezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Ramazan Topçu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

