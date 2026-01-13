Diyarbakır'da bir kursa yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

HUSUMETLİLER YOLDA KARŞILAŞTI

İHA'nın haberine göre olay; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan kişiler yolda karşılaştı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE KURSA SIĞINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Y. silahını çekerken, Yasin Acun da yakında bulunan Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'na sığındı.

2 KARDEŞ SİLAHLA ATEŞ SAÇTI

Kardeş oldukları öğrenilen M.E.Y. ve M.E.Y., girdikleri Kur'an kursunda silahla ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği Yasin Acun hayatını kaybederken, kursun güvenlik görevlisi Osman Çimen de (35) yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acun'un cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İKİ KARDEŞ YAKALANDI

Öte yandan, kısa sürede olay yerine intikal eden Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olayın faili olduğu belirlenen M.E.Y. ve M.E.Y. isimli iki kardeş kullandıkları tüfekle birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.