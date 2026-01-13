Habertürk
        Son dakika: Diyarbakır'da kursa silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da kursa silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Diyarbakır'da bir kursa silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 2 kişinin gözaltına alındığı olayda geniş çaplı inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 16:48 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:48
        Kursa silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da bir kursa yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

        HUSUMETLİLER YOLDA KARŞILAŞTI

        İHA'nın haberine göre olay; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan kişiler yolda karşılaştı.

        TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE KURSA SIĞINDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Y. silahını çekerken, Yasin Acun da yakında bulunan Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'na sığındı.

        2 KARDEŞ SİLAHLA ATEŞ SAÇTI

        Kardeş oldukları öğrenilen M.E.Y. ve M.E.Y., girdikleri Kur'an kursunda silahla ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kurşunların isabet ettiği Yasin Acun hayatını kaybederken, kursun güvenlik görevlisi Osman Çimen de (35) yaralandı.

        YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acun'un cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        İKİ KARDEŞ YAKALANDI

        Öte yandan, kısa sürede olay yerine intikal eden Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olayın faili olduğu belirlenen M.E.Y. ve M.E.Y. isimli iki kardeş kullandıkları tüfekle birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
