        Son dakika: Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı

        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı

        Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü

        Giriş: 10.12.2025 - 09:57 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:04
        Sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
        Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

        DHA'daki habere göre; kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, hızlarını düşürüp ilerlerken, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

        ŞIRNAK ÇEVRELERİ İÇİN UYARI!

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği aktarıldı.

        #Diyarbakır
