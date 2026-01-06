Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli

        Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü, trafikte ve hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Havalimanında bazı uçuşlar gecikirken, bazı seferler iptal edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:21
        Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli
        Diyarbakır’da sabah saatlerinde yoğun sis ve kırağı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

        DHA'nın haberine göre; kentte etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer 15 metreye düştüğü kent merkezinde sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, araç camları ile yeşil alanlar kırağı tuttu.

        UÇUŞLARDA AKSAMALAR YAŞANDI

        Yoğun sis Diyarbakır Havalimanı'nı da olumsuz etkiledi. Bazı uçuşlar gecikirken, bazı seferler iptal edildi.

        BUZLANMA VE DON OLAYLARINA KARŞI UYARIDA BULUNULDU

        Öte yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olmasının beklendiği, buzlanma ve don olayının görüleceği belirtildi.

        SİS VE PUS TAHMİN EDİLİYOR

        Açıklamada ayrıca gece ve sabah saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesinin tahmin edildiği ifade edildi.

