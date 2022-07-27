Diyarbakır'da gece-gündüz farkı 0:00 / 0:00

İHA

Diyarbakır’da aşırı sıcak hava nedeniyle başta tarihi mekanlar olmak üzere cadde ve sokaklar gündüz vakitleri sakin geçerken akşamları insan akınına uğruyor.

Diyarbakır’da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havalardan kaynaklı başta tarihi mekanlar olmak üzere cadde ce sokaklar sakin geçiyor. Vatandaşlar, işleri olmadığı taktirde dışarıya çıkmayı tercih etmezken akşam saatlerine doğru boş olan mekanlar insan akına uğruyor. Aileleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, serin havanın tadını çıkartarak dinleniyor.

Sur ilçesinde esnaf olan Kutbettin Aykara, Diyarbakır’ın çok sıcak olduğunu, yumurtanın yere bırakmasıyla pişeceğini söyledi. Vatandaşların gölgeye sığındığını aktaran Aykara, “Biz dışarıdaki malzemelerimizi genelde akşamüzeri dışarı çıkarıyoruz. Sokaklar fazlasıyla sakin. Nerede serin bir yer varsa insanlar oraya sığınıyor. Yoğunluk 15.00 gibi başlıyor, akşama doğru yoğunluk daha fazla oluyor. Bu saatlerde çok fazla yoğunluk oluyor. Akşamüzeri içeri dolup taşıyor. İçerisi çok serin, inşalar hallerinden memnun. Gün içinde gelen turistlerle görüşüyoruz. Çok sıcak olduğunu söylüyorlar” dedi.

“DİYARBAKIR, GÜNDÜZLERİ ÇOK SICAK, GECELERİ İSE SERİN OLUYOR”

Arkadaşlarıyla Sur ilçesinde bulunan İç Kale ve içerisindeki Hz. Süleyman Camii alanına gelen Leyla Özden, “Gündüzleri Diyarbakır çok sıcak oluyor. Geceleri ise serin oluyor. İç Kaleye daha çok geliyor. Klima olmadan bir iş yerinde durmak çok çok zor. Dışarı da hiç çekilmiyor” diye konuştu.

Vildan Özdal ise bulundukları yerin çok kalabalık olduğunu dile getirdi. Özdal, “Gündüzleri evde klima olmazsa hiçbir şekilde duramayız. Geceleri de serinlemek için kendimizi dışarı atıyoruz. 40-45 dereceyi görüyoruz” şeklinde konuştu.