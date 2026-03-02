Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem SON DAKİKA DMM: Türkiye'de herhangi bir ülkenin askeri üssü bulunmamaktadır

        DMM: Türkiye'de herhangi bir ülkenin askeri üssü bulunmamaktadır

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        DMM: Türkiye'de herhangi bir ülkenin askeri üssü bulunmamaktadır
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkin açıklamasında Türkiye'de, yabancı bir ülkeye ait askeri üssün bulunmadığı ve iddiaların yalan olduğunu duyurdu.

        "TÜRKİYE'DE HERHANGİ BİR ÜLKELYE AİT ÜS BULUNMAMAKTA"

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada şöyle denildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" yönündeki iddialar gerçek değildir. Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır.

        Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Göktürk'te 2 dakikada 18 milyon liralık soygun kamerada: Güvenlik görevlisi engel olmaya çalıştı

        GÖKTÜRK'te gece saatlerinde kuyumcuya gelen 5 şüpheli, iş yerinin kepengini kaldırıp kilidini kestikten sonra içeri girdi. Yaklaşık 2 dakika içerisinde 18 milyon lira değerinde altın çalan şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.  (DHA)

        #dmm açıklaması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları