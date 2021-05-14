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Doğa harikasında akılalmaz katliam! 19'uncu büyük göle sadece 150 metre

Kocaeli'de, Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklığı bulunan ve içerisinde su havzalarını koruma bölgesini barındıran ormanlık alan çevre katliamı ile karşı karşıya. Bir vatandaşın yürüyüş sırasında karşılaştığı manzara, tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor. 47 kilometrekare ile Türkiye'nin en büyük gölleri sıralamasında 19'uncu sırada yer alan gölün çevresi, inşaat, evsel, plastik ve kimyasal atıklardan oluşan çöp dağlarıyla dolmuş durumda...

SON DAKİKA: Doğa harikasında akılalmaz katliam! Hafriyat çöplüğüne çevirdiler
Doğa harikasında akılalmaz katliam!
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İHA

Kocaeli'de Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklıkta yer alan ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir vatandaşın fark ettiği çevre katliamı tepki çekti. Bölgede inşaat atıkları ve kimyasallardan oluşan çöp yığınları gölü ve ormanı tehdit ediyor.

Kartepe ilçesine bağlı Uzuntarla Mahallesi'nde yaşayan Uzuntarla Adiğe Kültür Derneği Başkanı Sedat Yenişen, 3 gün önce Sapanca Golü'ne 150 metre uzaklığı bulunan ve içerisinde su havzalarını koruma bölgesini barındıran Seka Kamp mevkii ormanlık alanda gezintiye çıktı.

Tarlalarına bakmak için ormanlık alanda yürüyen Yenişen, hem ağaç diplerindeki çöp yığınlarını, hem de bölgenin tamamına yayılan moloz atıklarını fark etti.

Gördüğü manzara karşısında adeta şaşkına dönen Yenişen, çöplerin inşaat malzemelerinden oluştuğunu, plastik ve kimyasalların çevreye ciddi ölçüde zarar verdiğini gördü. Atık kalıntılarını cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Sedat Yenişen, konuyu yetkililere iletti.

'İNŞAAT MALZEMELERİ ÇÖPLÜĞÜ'

Ormanlık alanda yürüyüşe çıktığını, tarlalarına bakmak için yürüdüğü esnada çöp yığınlarını gördüğünü anlatan Yenişen, "Ormanın yukarısında tarlalarım var. Ona bakayım derken bu ormana atılan çöpleri gördüm. İnşaat malzemeleri çöplüğü. Bunu atan insanlar eğitimsiz mi? Terbiyesiz mi? Onu demek lazım. Yazık günah. Doğa içinde bu çöpün olmaması gerekiyor. En kısa zamanda yöneticilerin, ilgili makamların buraları temizlemesi lazım" dedi.

'BU BÖLGEDE DOĞAL SİT ALANI VAR'

Ormanlık alanın çeşitli yerlerinde bu çöplerin olduğunu vurgulayan Yenişen, şöyle konuştu: "Burası mesire alanı olan bir yer. Sen burada oturup mangal yapacağına çöp döküyorsun, pislik döküyorsun. Yazık günah yani. Şuradaki çiçek bir daha çıkar mı bu kimyasallardan sonra? Başka ne diyeyim bu insanlara. Burası Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklığı bulunan bir yer. Bu bölgede doğa SİT alanı var. Su havzalarını koruma bölgesi var. Nasıl koruyorsunuz su havzalarını, çöp atarak mı?"

'RESMEN DOĞA KATLİAMI'

Yenişen, yetkililerden doğaya atılan bu çöplerin temizlenmesi konusunda yardım beklediğini ifade ederek, çevreyi bu şekilde kirleten şahısların ise cezalandırılmasını talep etti. Bazı şahısların, evlerini tadilat ettikten sonra geriye kalan inşaat çöplerini bu bölgeye attığına dikkat çeken Sedat Yenişen, "Bu çöplerin içinde kimyasal var, plastik var. Bunu belediyeye söyleseler, belediye ücret karşılığında gelip alır. Bunu buraya atmaları yanlış. Bu çöplerin atıldığını gören, bilen varsa ve şikayet etmiyorlarsa yazıklar olsun. Resmen doğa katliamı" şeklinde konuştu.

SAPANCİ GÖLÜ HAKKINDA

Marmara Bölgesi'nin doğu kesiminde, Adapazarı Ovasını İzmit Körfezi oluğuna birleştiren uzun bir çukurun doğu yarısında yer alan tatlı su gölüdür.

Sapanca'nın kıyıları, doğuda Sakarya ili, batı ucunda Kocaeli İlinde kalır. Havzası 252 kilometrekaredir. Yüzölçümü 47 kilometrekaredir. Doğu-batı uzunluğu 17 kilometrekaredir. Kuzey-güney genişliği 5 kilometre olup yüzeyin denizden yüksekliği 31 metredir. En derin yeri 61 metredir. Gölün suyu kış ve ilk bahar aylarında yükselir, sonbahara doğru alçalır.



Göl, adını güney kıyısında kurulmuş olan ilçeden alır. Eski Türk kaynaklarında Ayan Gölü olarak geçer. Özellikle güneyindeki dağlardan inen sellerle iyi beslenen göl, fazla suyunu, doğu ucundan Çark suyu aracılığı ile Sakarya ırmağına boşaltır. Gölü besleyen dereler, Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, İstanbul, Karadere ve Kaymakçı Dereleridir. Kuzeyinde ve güneyinde uzanan dağ eteklerinde keklik, çulluk ve tavşan yaşamaktadır. Gölde her çeşit tatlı su balığı avcılığı yapılmaktadır.



Sapanca'yı Evliya Çelebi şöyle anlatır: "Sapanca Gölü'nün çevresi 24 mil'dir. Dört çevresinde kasaba gibi yetmiş altı köy vardır. Cümle halkı bu haliçin suyundan içtiklerinden yüzlerinin rengi kırmızıdır. Ürünleri çok ise de, bağları yoktur. Bahçeleri hadden aşkındır. Bu gölün kenarında bir tür kavun ve karpuz olur ki, ancak ikisini bir eşek çekebilir. Bu göl içinde seksen pare (parça) kayık ve çırnaklar (tahıl kayığı) vardır ki, köyden adam, kereste ve eşya götürürler. Bu gölde bulunan yetmiş, seksen çeşit balıktan avlanıp kar ederler. Alabalığı, sazan balığı, turna balığı gibi tatlı su balıkları gayet lezzetli olur. Gölün derinliği ekseri yerlerinde yirmi kulaçtır. Suyu gayet saf ve berraktır. Kıyısında olan köylerin kadınları elbise yıkadıklarında asla sabun sürmezler."



E-5 Karayolu gölün kuzey kıyısını, TEM Otoyolu ve demiryolu ise güney kısmından geçmektedir.

Sakarya'da tektonik oluşumlar sonucu meydana gelen Sapanca Gölü ve çevresi içerdiği son derece çarpıcı doğal güzellikleri ve yoğun yerleşim merkezlerinin ulaşabildiği bir konumda bulunması nedeniyle il merkezinin yanı sıra başta İstanbul olmak üzere çevredeki büyük kentlerin özellikler hafta sonları rekreasyon ve konaklama amaçlı taleplerine açık bir merkez niteliğindedir. Sapanca Gölü`nün yüksekliklerindeki Arifiye Ormanı`nda güzel kamping ve piknik alanları bulunmaktadır.



Ulusal ve uluslararası sörf, yelken ve kürek müsabakalarının yapıldığı Sapanca Gölü bu organizasyonlarla sportif amaçlı çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. Ulusal ve uluslararası sörf, yelken ve kürek müsabakalarının yapıldığı Sapanca Gölü bu organizasyonlarla sportif amaçlı çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. (Kaynak: Sapanca Kaymakamlığı)

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