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Dün güne 6.40 vivarında bşlayan dolar/TL öğleden sonra koronavirüs endişeleriyle 6.47'yi aşmıştı. Hükümetin açıkladığı 100 milyar liralık ekonomik tedbir paketiyle 6.45'e gerilese de bu seviye de çok fazla tutunamadı. Akşam saatlerinde hızlı bir şekilde 6.48'i aştı.

Dün doların ana bara birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 3 yılın ardından ilk kez 100'ün üzerine çıktı. Doların genel olarak güçlenmesiyle dolar/TL de 6.49'un üzerine çıktı.

Dolar yeni güne de 6.4970'dan başladı.

Bu arada Brent petrol de 25 dolara kadar düştü. Bu düşüş normalde enerji ithalatçısı Türkiye için olumlu bir haber olmalı. Ancak Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı anlaşmazlığı düşüşün ana nedeni oldu. Bu anlaşmazlık koronavirüs salgınıyla mücadele eden dünya için ek bir belirsizlik anlamına geliyor.

PETROL BELİRSİZLİĞİ

Bu sebeple tedirginliğin artması Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin varlıklarından uzak durulmasını destekliyor. Yani şu an için petrol fiyatının düşmesinin eksileri artılarını götürüyor. Koronavirüs salgınının etkisini kaybetmesi durumunda ise artılar ağır basmaya başlayabilir. Ancak bunun için henüz daha çok erken.