Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a bonservissiz imza atan ve 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Domagoj Vida'nın talipleri artıyor! İngiltere'den Standard'ın haberine göre Arsenal, Beşiktaş'la temasa geçti ve Vida için bir paket teklifi hazırladı. Bir miktar paranın yanında Danny Welbeck ya da David Ospina'yı öneren Arsenal'in bu teklifi kabul edilmedi.

Londra temsilcisi ikinci kez harekete geçti ve yaklaşık 30 milyon Euro eden 26,9 milyon sterlinlik teklifi hazırladı. Yarın yerel saatle 17:00'da sona erecek transfer döneminden önce bu transferi gerçekleştirmek isteyen Arsenal'in en büyük rakibinin ise Liverpool olduğu kaydedildi.

Arsenal, bu yaz transfere 70 milyon sterlinden fazla harcadı ve hiç oyuncu satamadı. Calum Chambers'ı geçen günlerde Fulham'a kiralık gönderen Topçular'ın Danny Welbeck ve David Ospina için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı, Lucas Perez'in ise 5 milyon sterline West Ham United'a imza atmasının yakın olduğu belirtildi.

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