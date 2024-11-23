NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Florida Palm Beach'te ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini söyledi.

Sözcü Farah Dakhlallah, Rutte ve Trump'ın 'ittifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik meselesini ele aldıklarını' belirtti.

Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO'nun yapısıyla ilgili görüşlerinin mevcut Başkan Biden'dan çok daha farklı olduğu biliniyor.