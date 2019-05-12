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Son dakika... DSP'den flaş İstanbul seçimi kararı!

HABERTURK.COM

Son dakika... Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın, adaylıktan istifa ettiğini duyurdu. DSP Genel Başkanı da yeni bir aday göstermeyeceklerini açıkladı

Muammer Aydın

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle DSP ‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

31 Mart seçimlerinde Aydın, 30 bin 817 oy almıştı.

DSP'DEN AÇIKLAMA

DSP Genel Başkanı Öner Aksakal yaptığı açıklamada, "YSK hukuksuz şekilde sandık kurullarını gerekçe göstererek yenilenmesine karar verdi. Böylesi bir kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız bu yüzden İstanbul adayımız çekildi. Yeni bir aday gösterilmiyor. Bu süreçte partimize yönelik ahlaki olmayan ve her kesimden gelebilen mütecaviz saldırılara da maruz kaldık" dedi.

 

 

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