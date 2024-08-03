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        Haberler Dünya Son dakika: Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler | Dış Haberler

        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordine edilen operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas olarak tarihe geçti. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı. İşte takas edilen önemli isimlerden bazıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 03.08.2024 - 09:38
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        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
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        Milli İstihbarat Teşkilatı’nın tarihe geçen takas operasyonu, sadece karşılıklı değişimi yapılan kişi sayısının fazlalığı değil, içinde yer alan isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı. Takası yapılan her ismin ayrı bir hikayesi, ülkesi için ayrı bir önemi var.

        İkisi gazeteci, biri asker üç kişi ABD’ye döndü. Bunlardan biri dünya kamuoyunda adı sıkça duyulan

        Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich. Gazete için Rusya’da muhabirlik yaparken Mart

        2023’te casusluk suçundan tutuklandı. Rus savcılığı Evan Gershkovich’i, “Sverdlovsk bölgesinde askeri teçhizat üretimi ve onarımı yapan bir savunma şirketinin faaliyetleri hakkında gizli bilgi toplamak” gerekçesi ile suçladı.

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        Gershkovich, Rusya tarihinde casusluk suçlaması ile tutuklanan ilk yabancı medya çalışanı oldu. Takas görüşmelerinin yapıldığı dönemde Rusya tarafından 19 yıl hapse mahkum edildi.

        Rusya’da tutuklu olan ve takas operasyonunda ABD’ye teslim edilen bir diğer isim eski bir deniz piyadesi olan Paul Whelan. ABD Deniz Piyade Kolordusu’nda 8 yıl görev yapmış olan Paul Whelan, 2018 yılında “casusluk” suçlaması ile Moskova’da tutuklandı. 2022 yılında Whelan’ın yasadışı silah ticareti ve terör finansmanlığı suçundan 10 yıldır ABD’de hapis yatan Viktor Bout ile takas edilmesi gündeme geldi ancak Paul Whelan’ın adı takas listesinde yer almadı. Bu olay Biden hükümetinin kamuoyunda büyük tepki toplamasına neden oldu.

        ABD ve Rusya vatandaşlığı olan Alsu Kursmasheva da ABD’ye iadesi yapılan bir diğer gazeteci oldu. Alsu Kursmasheva, Mayıs 2023’te ailevi sebeplerden dolayı gittiği Rusya’dan Çekya’ya dönmeye

        çalışırken havaalanında gözaltına alındı. “Yabancı çalışan olup devlete bildirmeme” ve "dezenformasyon” suçlarından hüküm giydi.

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        İDAM CEZASINDAN KURTULDU

        Kızıl Haç bünyesinde çalışan Rico Krieger, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Belarus’ta gözaltına alındı. Rico Krieger, Belarus’a turist olarak gittiğini iddia etti ancak Rusya’ya göre bu ajanlık için bir kılıftı. Rico Krieger, Rusya’ya göre Ukrayna güvenlik servislerinde yer aldı. Altı ayrı suçlama ile mahkum edilen Rico Krieger, 24 Haziran 2024’te “terör ve paralı askerlik” suçlamaları ile Belarus’ta idam cezasına çarptırıldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rico Krieger'i afetti. Krieger, affedildikten 2 gün sonra Türkiye’de gerçekleştirilen takas

        operasyonu ile Almanya’ya döndü.

        NAVALNY’NİN YAKIN MÜTTEFİKİ İADE EDİLDİ

        Tarihi takas sırasında Almanya’ya dönen bir diğer önemli isim de İlya Yashin’di. Rus vatandaşı olan Yashin, Krasnoselsky Belediye Başkanlığı yaptı. Rus muhalif lider Aleksey Navalny’nin yakın müttefiki olan ve muhalif çizgide siyaset yapan Yashin , Rus ordusu hakkında “yanlış bilgi” yaydığı gerekçesi ile Aralık 2022’de mahkum edildi.

        PUTİN'E MUHALİF KARA MURZA ALMANYA'YA DÖNDÜ

        Rusya Devlet Başkanı Putin’in en büyük muhaliflerinden olan Vladimir Kara-Mruza da Türkiye’deki takas operasyonunda Almanya’ya dönen önemli isimlerden biri oldu. 25 yıl hapse mahkum edilen Vladimir Kara-Murza, Nisan 2022’de Rus ordusu hakkında “yanlış bilgi” yayma, “istenmeyen bir örgütle” işbirliği yapma ve devlete ihanet suçlamalarıyla tutuklandı. İki kez zehirlenen ve ölümden dönen Vladimir Kara-Murza’ya verilen ceza uluslararası kamuoyunda sıkça kınandı. Vladimir Kara-Murza, hapishanede olduğu dönemde Washington Post için yazılar da kaleme aldı.

        RUS İSTİHBARAT ÇALIŞANI RUSYA'YA DÖNDÜ

        Rusya için önemli bir isim olan Vadim Krasikov, takas operasyonunda Almanya’dan getirilen tek isim oldu. Vadim Krasikov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in terörist olarak adlandırdığı Çeçen muhalif savaşçı Zelimkhan Khangaoshvili öldürmek için FSB tarafından özel eğitim alarak, Berlin’e gönderildi. Vadim Krasikov, 2019’da Khangaoshvili’yi Almanya’da öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yakalandığı ilk dönemde Rusya ile bağlantısı reddedilen Vadim Krasikov için Putin daha sonra “vatansever” ifadelerini kullandı. Vadim Krasikov’un, ölmeden önce muhalif siyasetçi Aleksey Navalny ile takası da gündeme gelmişti.

        RUSYA'YA DÖNEN İKİ ÇOCUKLI BİR AİLE DE VARDI

        Dizilere konu olan bir hikaye gerçek oldu. Tarihi takasta iki çocuklu Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne çalışan karı-koca da yer aldı. SVR çalışanı Artem Dultsev ve Anna Duldseva Slovenya’da sahte Arjantin pasaportu ile yakalandı. Maria Rosa Mayer Munoz takma ismini kullanan Anna Dultseva, Slovenya’da bir sanat galerisi sahibi gibi davranıyordu. İki çocukları ile birlikte Slovenya’dan getirilen aile takas operasyonu ile Rus yetkililere teslim edildi.

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