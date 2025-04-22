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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polise otomobiliyle çarpıp yaraladı

        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polise otomobiliyle çarpıp yaraladı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurulmaya çalışılan sürücü kaçmaya çalıştı. Yola kapan atan polis memuruna çarpan sürücü daha sonra yakalandı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:02
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        Yola kapan atan polise çarptı!
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        Mardin’in Nusaybin ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna otomobiliyle çarptı. Polis memuru yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde uygulama noktasında meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurulmak istendi. Ancak sürücü, ‘dur’ ihtarına uymadı.

        Takibe alınan sürücü, otomobiliyle, uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarparak kaçtı. Polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaçan sürücü ise polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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