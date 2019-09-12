SON DAKİKA!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, yıl sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar Euro yatırım amaçladıklarını söyledi. Chakrabarti " Bankacılık, leasing ve faktoring sektörlerine destek verebiliriz" dedi.
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