Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık yer sarsıntıları kaydediliyor. Bugün saat 10.57'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafında 4.4 olarak duyuruldu. Yerin 45 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de ve 4.5 büyüklüğünde olarak duyurdu. AFAD'ın verilerine göre, Diyarbakır da saat 11.38'de 3.6 ile sallandı.

SON DEPREMLER - 12 AĞUSTOS 2019

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.08.12 11:38:34 38.3365 40.9362 6.7 -.- 3.1 3.4 TASKOPRU-KULP (DIYARBAKIR) 2019.08.12 11:27:25 37.8740 29.6557 11.0 -.- 1.6 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) 2019.08.12 10:57:06 35.8710 25.6345 19.9 -.- 4.5 -.- AKDENIZ 2019.08.12 10:51:04 40.1888 24.9375 6.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI 2019.08.12 09:06:00 36.6108 36.7368 12.5 -.- 1.8 -.- SURIYE 2019.08.12 06:31:24 38.0522 26.9423 5.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.12 06:29:53 39.1753 29.0232 5.9 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 2019.08.12 06:23:24 38.2830 42.6222 7.0 -.- 1.3 -.- KOLLUDERE-HIZAN (BITLIS) 2019.08.12 06:10:22 37.8492 29.7322 9.3 -.- 2.1 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2019.08.12 05:55:24 38.9368 44.2680 5.0 -.- 2.7 -.- ASAGIKOCKIRAN-OZALP (VAN) 2019.08.12 04:57:17 37.1435 36.1848 8.1 -.- 3.1 3.0 CEVDETIYE-(OSMANIYE) 2019.08.12 04:43:52 37.8237 29.7378 11.5 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.12 03:08:11 38.0123 26.9417 5.5 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.12 03:02:23 37.2292 27.7180 16.2 -.- 1.6 -.- KORUKOY-MILAS (MUGLA) 2019.08.12 03:00:27 39.0167 29.9363 5.5 -.- 1.5 -.- PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) 2019.08.12 02:29:22 39.2020 28.9610 8.9 -.- 1.7 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 2019.08.12 00:31:02 37.8408 29.7208 9.5 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.12 00:13:25 37.8405 29.7567 1.9 -.- 2.3 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2019.08.12 00:08:09 37.7735 29.7443 5.0 -.- 1.5 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI)