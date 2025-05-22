Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 17,7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Atina Jeodinamik Enstitüsü ise merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.