Kuzeni ölümüne neden oldu! 0:00 / 0:00

Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadesi alınan İbrahim Taha H. kuzeninin aniden yola çıktığını ve frene bastığını söyledi. Ehliyet kursuna gittiğini ve amcasıyla birlikte araca bindiğini belirten İbrahim Taha H., "Birlikte araca bindik. 50 metre sonra kaza oldu. Yasir yola aniden fırladı. Mesafe çok kısaydı" dedi.

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Ölen çocuğun anne ve babası şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan İbrahim Taha H., savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan İbrahim Taha H. cezaevine gönderildi.

Bu arada aracın sahibi doktor amca S.H. hakkında ise şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden üç yaşındaki çocuğa ikinci ad olarak ölümüne neden olan İbrahim Taha'nın adının verildiği öne sürüldü.