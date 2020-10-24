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Son dakika: Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı. İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi

Son dakika: Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı - Haberler
İmamoğlu koronavirüse yakalandı
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Genel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Hastanede tedavi altında olan İBB Başkanı İmamoğlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandığını duyurdu. Ongun, tedavisinin hastanede sürdüğü İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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