İmamoğlu koronavirüse yakalandı 0:00 / 0:00

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Hastanede tedavi altında olan İBB Başkanı İmamoğlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandığını duyurdu. Ongun, tedavisinin hastanede sürdüğü İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.