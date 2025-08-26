Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu’nun avukatı gözaltına alındı

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz, "yolsuzluk" soruşturması nedeniyle Trabzon'da "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Yılmaz, İstanbul'a getiriyor.

        Giriş: 26.08.2025 - 11:16 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:34
        İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı
        Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvete aracılık etmek” suçu kapsamında Trabzon’da gözaltına alındı. Mevcutlu olarak İstanbul’a getiriliyor.

