Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, saat 02:45'te, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem, yerin 4.9 KM. altında meydana geldi.
AYRINTILAR GELECEK...
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.07.26 02:45:00 38.4718 39.2803 4.9 -.- 3.0 3.1 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.07.26 02:22:34 38.2495 38.8080 20.0 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 2020.07.26 01:05:36 38.7945 27.7842 6.7 -.- 1.7 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 2020.07.26 01:03:15 38.7552 27.8082 5.4 -.- 1.4 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) 2020.07.26 00:32:05 38.9750 28.0053 12.8 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) 2020.07.25 23:01:18 38.3878 38.7840 15.0 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) 2020.07.25 22:39:51 38.7795 27.8078 10.5 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
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