Elazığ'da tek katlı bir evde çıkan yangında Ayşe Albayrak hayatını kaybetti. Yangından etkilenen Albayrak ile torunu ekipler tarafından evden çıkarılırken, torunu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Elazığ’da bir evde çıkan yangında Ayşe Albayrak (65) hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı.
MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKTI
DHA'daki habere göre yangın; akşam saatlerinde Elazığ’da tek katlı bir evde çıktı. Müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
DIŞARI ÇIKARILDILAR
Evde bulunan ve yangından etkilenen Ayşe Albayrak ve torunu dışarı çıkarıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Albayrak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Torunu ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Albayrak’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
