        Son dakika: Elazığ'da yangında bir kişi hayatını kaybetti, torunu yaralandı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da yangında bir kişi hayatını kaybetti, torunu yaralandı

        Elazığ'da tek katlı bir evde çıkan yangında Ayşe Albayrak hayatını kaybetti. Yangından etkilenen Albayrak ile torunu ekipler tarafından evden çıkarılırken, torunu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 09:02
        Müstakil evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
        Elazığ’da bir evde çıkan yangında Ayşe Albayrak (65) hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı.

        MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre yangın; akşam saatlerinde Elazığ’da tek katlı bir evde çıktı. Müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        DIŞARI ÇIKARILDILAR

        Evde bulunan ve yangından etkilenen Ayşe Albayrak ve torunu dışarı çıkarıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Albayrak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Torunu ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Albayrak’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Eşinin intihar ettiğini iddia etmişti; 'Eldiven takıp seni öldüreceğim' demiş

        Diyarbakır'da Dilan Aslan'ın (37) tabancayla ölümüne ilişkin davada, eşi Abdulvahap Aslan'ın (53) yargılanmasına başlandı. Aslan eşinin intihar ettiğini iddia ederken, çiftin kızı, pedagog eşliğinde verdiği ifadede babasının annesine, 'Seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, bodru...
