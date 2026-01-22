Habertürk
        Son dakika: Elektrik bakımı yaparken düşen işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Elektrik bakımı yaparken düşen 31 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

        Mersin'de elektrik bakımı yaparken düşen 31 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 14:06 Güncelleme: 22.01.2026 - 14:06
        Elektrik bakımı yaparken düşerek can verdi
        Mersin’de elektrik bakımı yaparken düşen 31 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

        ÇIKTIĞI MAKİNEDEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

        İHA'nın haberine göre olay, Mersin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik arızasını gidermek için iş yerine çağrılan Mustafa Demirci, bakım yaptığı sırada üzerine çıktığı makineden düşerek ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirci’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

