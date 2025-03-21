Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi

Emeklinin bayram ikramiyesi Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülemedi. Gözler, ikramiyeler için gelecek haftaya çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Genel Kurul'da protestolar yaşandı. Bu nedenle emekliye verilen bayram ikramiyesini yükseltecek kanun teklifinin görüşmelerine geçilemedi.

YÜZDE 33 ARTIŞ YAPILACAK

Teklif Genel Kurul'da gelecek hafta tekrar gündeme gelecek. Teklifle 3 bin liralık ikramiyeler 4 bin liraya yükseltilecek. İkramiyelerde yüzde 33 oranında bir artış yapılacak.

Bütçeye ek maliyeti 28,4 milyar lira olacak. Senede 2 kez verilen ikramiyelerin bu yıl için toplam maliyeti ise 134,5 milyar lira olması öngörülüyor. Gelecek hafta teklifin en geç 27 Mart perşembe günü kabul edilmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Resmi gazetede yayımlanmasının ardından da 4 bin liralık ikramiyenin 28 Mart Cuma ya da 29 Mart Cumartesi günü hesaplara yatırılması bekleniyor. Beklenti bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar gününden önce ikramiyelerin yatırılması yönünde.