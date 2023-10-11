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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli ikramiyesinde kapsam genişleyecek mi? Bakan Işıkhan'dan 5 bin TL emekli ikramiyesiyle ilgili son dakika açıklaması - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere 5.000 lira ikramiye ödemesiyle ilgili olarak "Çalışan emeklilerimizi kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Hayırlı olsun. Gündemimizde başka bir çalışma söz konusu değil" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:54
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        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklileri 5.000 lira ikramiye ödemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

        Bakan Işıkhan TBMM'de yaptığı açıklamada "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun diyoruz emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklilerimizi kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Hayırlı olsun. Gündemimizde başka bir çalışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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        KASIM AYINDA ÖDENECEK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere tek seferlik ödeme yapılacağını belirtti. Emeklilerin çektiği sıkıntıları bildiğini kaydeden Erdoğan, kabinede yaptıkları değerlendirmenin ardından emeklileri rahatlatacak yeni karar aldıklarını söyledi. Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdıklarını, ödemelerin kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılmış olacağını söyledi.

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        Haberi Hazırlayan: Selim Karahan
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