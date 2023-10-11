Emekli ikramiyesinde kapsam genişleyecek mi? Bakan Işıkhan'dan 5 bin TL emekli ikramiyesiyle ilgili son dakika açıklaması - Sosyal Güvenlik Haberleri

Emekli ikramiyesinde kapsam genişleyecek mi? Bakan Işıkhan'dan 5 bin TL emekli ikramiyesiyle ilgili son dakika açıklaması - Sosyal Güvenlik Haberleri

Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere 5.000 lira ikramiye ödemesiyle ilgili olarak "Çalışan emeklilerimizi kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Hayırlı olsun. Gündemimizde başka bir çalışma söz konusu değil" açıklamasında bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklileri 5.000 lira ikramiye ödemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan TBMM'de yaptığı açıklamada "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun diyoruz emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklilerimizi kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Hayırlı olsun. Gündemimizde başka bir çalışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak? Haberi Görüntüle

KASIM AYINDA ÖDENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere tek seferlik ödeme yapılacağını belirtti. Emeklilerin çektiği sıkıntıları bildiğini kaydeden Erdoğan, kabinede yaptıkları değerlendirmenin ardından emeklileri rahatlatacak yeni karar aldıklarını söyledi. Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdıklarını, ödemelerin kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılmış olacağını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO