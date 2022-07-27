Banka promosyonunda son durum araştırılıyor. Bankaların emeklilere verdiği promosyon miktarının ne kadar olduğuna ilişkin sorgulamalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile yüzde 42,35 Temmuz zammı emekli maaşlarına yansıdı. Bankaların yaptığı son düzenleme ile bazı bankalar totalde 6 bin 250 TL'ye varan ödeme yapabiliyor. Peki, "En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, emekli promosyon ödemesi ne kadar?" İşte emekli promosyonu veren bankalar ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...