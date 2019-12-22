Fenerbahçe'de Süper Lig'in 16. haftasında alınan Beşiktaş derbisinin ardından Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal'ın arasında kavga olduğu iddialarına Ersun Yanal ve Ali Koç'tan sonra Emre Belözoğlu'ndan da yanıt geldi. Tecrübeli futbolcu, oynatılmadığı için kavga çıkardığı iddialarına sert bir şekilde karşı çıktı.

Tüm iddiaların dedikodu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Dedikodular, ortaya atılan iddialar, yalan atan insanın ispatlamadığı, hakkında yalan atılanın ise gerçeği ispatlama adına mücadele vermesi gereken bir dönemdeyiz maalesef. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten, gündemi meşgul etmekten dolayı üzgünlüğümü dile getiriyorum. Ben Fenerbahçe'nin kaptanıyım, Fenerbahçe için her türlü mücadeleyi veririm. Ancak hak ettiğimiz bir galibiyetten sonra bunların konuşulmasının da neden olduğunu bilecek bir insanım. beIN SPORTS çok değerli bir marka. Sizin söyleyeceğiniz bir cümle, diğer hiçbir kanalın söyleyeceği etkiyi vermez. Bu yüzden buraya bağlanmak istedim" dedi.

"HOCAMIZLA ARAMIZDA BÖYLE BİR ŞEY OLMADI, OLAMAZ"

Ersun Yanal'la kavga etmediklerini dile getiren Emre, "Böyle bir şey hocamızla aramızda olmadığı gibi, olamayacağı gibi çünkü bugün gün içinde hocamızla yaptığımız görüşmede ayağımın çok ağrıdığını belirttim, keza doktorumuz da toplantıdaydı. Çok zor bir süreç yaşadı Fenerbahçe geçen sene, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Saha içerisinde yaptıklarımın bedelini öderim ama bu şekilde şeyler olduğunda bireysel olarak çok yıpranıyorum. Yapmadığım, yaşatmadığım hiçbir şeyin bedeli olsun istemiyorum. Yaşım ilerledi, ben hocasına tepki verecek bir oyuncu değilim. Fenerbahçe'ye benim gram zararım olacaksa hissettiğim anda durmam, o formayı sırtıma geçirmem" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuşmalar nereden çıktı bilmiyorum. Sosyal medya denilen bir gerçek var, bunu çıkarına kullananlar da var. Bu ortaya atılmış bir dedikodudur. Hocam bana dedi ki 'Seninle kavga ettiğimiz konuşuluyor' koluma girdi. 'Basın toplantısına beraber gidelim' dedi hocamız ve ben kendimi basın toplantısında buldum kendimi. Bu dedikodular nereden çıktı bilmiyorum"

"BUNU HAK ETMEDİM"

"Maçtan iki gün önce ayağımda ağrı oldu. Maçtan bir gün önce kendimi deneyecektim. Zorlasam 1-1,5 aylık bir süreci riske atabilirdi. Öte yandan ben fit, sağlıklı olsam da hocamız beni oynatmayabilir. Bazen oynayarak bazen oynamayarak Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldim. Oynamasam üzülürüm ancak oynamadığımda bunu yapacak kadar Fenerbahçeliliğimin sorgulanmasını hak etmedim"