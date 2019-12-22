Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada; "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün kazandı. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım" dedi.

BASIN TOPLANTISINA EMRE'YLE ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sözlerinin ardından basın toplantısına Sportif Direktör Damien Comolli ve takım kaptanı Emre Belözoğlu ile çıktı. Yanal'ın sözleri şöyle:

"Bugün biz yapmamız gerekeni yaptık. Birçok mevkide problemi olan oyuncularım vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şu çok net ki; Fenerbahçe camiasındaki dedikodulara cevabımız olacak. Hafta içi basın bülteni yazacağım. Çirkin saldırılarla bizi yıkamazlar. Herkes haddini bilecek. Öyle arkadan konuşmak olmaz. Sevgili kaptanımın problemi var, bugün oynayamadı. Aramızda hiç problem olmadı. Bu gibi karalamalara itibar etmeyin. Futbolumuzu kaostan kurtarın. Bizim söylediklerimizi dikkate alın. Bu markaya zarar vermeyin."