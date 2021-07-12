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Son birkaç yıldır Türkiye hem karada hem denizde arama faaliyetleri arttırdıkça TPAO daha da bir önemli hale geldi. Ağustos'ta 320 milyar metreküplük rezerv, arkasından 195 milyar ilave keşif yaptık. Bu sana da bildiğiniz gibi Amasra'da keşif yaptık. Anlık olarak Karadeniz'de yapılan tüm çalışmaları buradaki kontrol merkezimizden izleyebiliyoruz. Şüphesiz operasyon merkezi gemilerimiz. Oradaki veriler burada detaylanmış oluyor. Türkiye Petrolleri sahada da yoğun çalışan bir kuruluş.

Türkiye'de petrol Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana az da olsa üretiliyor. TPAO rahmetli Menderes döneminde kurulan bir kuruluş. Bundan sonra operasyonlara devam edecek. Petrol endüstrisinde sadece kendi topraklarınıza bağlı kalarak büyümeniz biraz sınırlı. Öyle bakıldığında yerli üretimle, dışarıdaki üretimleri kıyasladığımızda dışarıdaki üretim daha fazla. Rusya'da sahalarımız var. Irak'ta üretimimiz var. Libya'da var. Derin denizlerde sondaj faaliyetleri yapmak isteyen ülkelerden bize birtakım teklifler geliyor.

İlk keşif kuyusuyla birlikte birtakım hesaplamalar yapılıyor. Açıklanan rakamlar hesap yönteminin içerisinde kalanlar. Sonrasında o sahanın muhtelif yerlerinde 3-4 yerlerde tespit kuyuları açıyoruz. O sahada petrol ya da gazı nasıl üretilir, mühendislik ve projelendirme kullanılacak parametreleri elde ediyoruz.

540 milyar metreküp üretilebilir rezerv miktarı. Sahada kalabilecek gaz miktarlarını biz hesaba katmıyoruz. Normalde keşif hesaplama yöntemleriyle uyumludur. Böyle bir sahayı TPAO değil de Shell de yapmış olsaydı bu rakamları açıklayacaktı. Teorik olarak 540 milyar metreküp 10 yılın üzerinde Türkiye'ye yetiyor. Bu dışarıdan almayacağımız anlamına gelmiyor. Bu sahada 25-30 yıllık bir üretim planı yapıyoruz. Bugünkü verilerle yüzde 30-35 civarında gaz ihtiyacımızı karşılayacağını söyleyebiliriz.

Deniz altında, kıyıda yapılacak işler var. Bunlar parça parça ihale ediliyor. Belli oranda iç kaynak ve dış finansman kullanarak devam edeceğiz. Derin deniz operasyonlarında tecrübesi olan dünyada pek fazla şirket yok. Bilinen şirketleri davet edip, tekliflerimizi alıyoruz. En uygun teklifi tercih ediyoruz. Amerikalı, Avrupalı zaman zaman yerli firmalarla işbirliği yapıyoruz. Sahanın sahibi, ana operatör TPAO'dur. Görüşülen şirketler var, müzakere aşamasında. Şu anda açıklamamız doğru olmaz.

Bu gazı üretip sisteme başladığımız andan itibaren vatandaşa yansımış olacak. 2023'ten itibaren etkilerini göreceğiz. Sisteme bastığımız gaz oranında ithal gazı azaltmış olacağız. İlk yıl 3 ila 5 milyar metreküp sisteme girmiş olacağız. Sonra da 2028'e geldiğimizde 10-15 milyar basmış olacağız.

Şu anda ithal ettiğimiz gaza göre buradan çıkacak gazın maliyetinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Buranın çok daha ekonomik bir maliyet bize sunacağı gösteriyor. Bir karadaki üretim maliyetlerine göre yatırım ve işletme daha maliyetli olacak. Biz Rusya, Azerbaycan, İran'dan gazı ithal ediyoruz. Binlerce kilometrelik boru hatlarıyla geliyor. Bir kuyu başı üretim maliyeti var. Her zaman üretici olmaz. Farklı yatırımcılar da olabilir. Bizim avantajımız Hazar denizinde çıkan, İran'ın körfezde çıkan gaza göre taşıma maliyetlerine göre burası ekonomik olacak.

Bugünden bütün kontratları sonlandıracağız demek sözkonusu değil. Teorik olarak kendi talebi buradan karşılamak diye bir şey yok. İthalatımız devam edecek ama düşük olarak devam edecek. Yakın geçmişe kadar boru hatlarıyla Rusya, Azerbaycan ve İran'dan ithal ediyorduk. Bizim dört tane terminalimiz doğalgaz ihtiyacının yarısını karşılayacak kapasitede.

Bizim kontratlarımızın yenilenme sürelerinin gelmesi elimizi güçlendirecek. Daha esnek, kısa süreli kontratları yapmış olma imkanına kavuşacağız.

Bizim ilk Tuna 1'de ilk keşfimizi yaptık. Türkali 1, Türkali 2, Türkali 3 tespit kuyumuzu açtık. İlk sondajları Fatih gemimizle yatık. Sonra Kanuni gemimizi eklemiştik. Şu anda Türkali 2'de Kanuni gemisi test işlemlerine devam ediyor. Sahanın tamamı için keşif miktarı açıkladık. Amasra 1 bizim ilk açıkladığımız sahanın dışında. 135 milyar metreküplük saha. Biz bu sahada 40'a kadar kuyu açmayı planlıyoruz. İlk etapta üretime geçebilmek için 10 kuyu hedefimiz var.

Filyos'ta kıyıda yapılması gereken terminaller var. Gazın ayrıştırıldığı, ısıtıldığı tesisler sistemimize bağlanmış olacak. Bir kuyunun tamamlanma süresi, keşif amaçlılar aşağı yukarı 3 ay oluyor. Geçtiğimiz yıl sondaja başlamıştık. İlk veriyi Ağustos'un sonlarında verdik. Türkali 2 ve Türkali 3'de iki kat hızlandı sondajlarımız. Kuyuyu açmak yetmiyor. Oraya Kanuni gidip başka işlemler yapıyor. Kuyu açtınız, karaya gazı nasıl getireceksiniz. Kuyunun başlarında özel ekipmanlar yerleştiriliyor. Robotlar su altında çalışıyor. Boru hatlarını ayrı ihale ediyoruz, onlar gelecek kıyıya bağlanmış olacağız. Amarsa 1 kuyusu Sakarya gaz sahasının kuzey doğusunda kalıyor. Orada da ilave kuyular açacağız. Burada bir üretim merkezimiz olacak suyun altında. Kollektörler var. Her kuyunun çıkışını belli merkezlerde toplayacağız.

Karadeniz hem bizim hem Romanya'da yapılan keşif Hazar potansiyelini barındırdığını gösteriyor. Bulgaristan aramalarını arttırıyor. Belki Rusya yapabilir. Havza birbirine yakın olduğu için keşifler tarafların ilgisini çekiyor. Deniz üstü platformu kuracak olursak burası 3-4 yılda yetişmez. Bu tip derin denizlerde bütün işleri suyun altında, denizin tabanında yapıyorsunuz. Bu size maliyet ve zaman avantajı sağlıyor.

Kuyular aşağı yukarı 2 bin metre karanın içerisinde ilerliyor. Gemilerimiz son derece modern. Tuna 1'de 5 bin metrelere kadar indik. Sondajları gemilerimizin kuleleriyle yapıyoruz. Kanuni gemisi kuyuyu üretime hazırlıyor. Filitrasyon işlemleri için bazı ekipmanların aşağıya yerleştirilmesi gerekiyor. Sonra geminin üzerinde ayrıştırma işlemleri yapılacak.

Yerli robotlarımız Türkiye'de yerli firmanın çözümüdür. TPAO'nun desteği ile yapılmış bir çözümdür. Arkadaşlarımız Kaşif 1, Kaşif 2, Kaşif 3'ü geliştirmeye çalışıyor. Su altı robotlarının iki kolu var. Normal insanın yapabildiği şeyleri yapıyor. Mesela somun sıkabiliyor. Oraya dalgıç indirmiş olsak, onun yapabileceği işleri daha güçlü suyun altında yapabiliyor. Biraz otomobil fabrikalarındaki robotları izleyenlerimiz gözünde canlandırırsa daha iyi anlaşılabilir.

Amasra 1'deki sondaj işlemini tamamladık. Oradaki miktarı tespit etmiş olduk. Barbaros Hayrettin Paşa sismik çalışmalarına devam ediyor. Şu anda Türkali 2 gemisinin olduğu yerde yeni keşif amaçlı sondaj yapabiliriz. Muhtemelen önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde olabilir. Karadeniz'de yeni keşif ihtimalleri var.

Gazhidrant Karadeniz'in tabanına yakın yerde potansiyeli var. Araştırma geliştirmeyi Çin ve Japonya çalışıyor. Endüstriyel ölçüde büyük teknoloji gelişmedi. Burada gelişme olursa bir anlamda devrim olur. Bu klasik petrol rezervlerin dışında bambaşka bir şey olur. O ayrı bir potansiyel çünkü.

Ülkede kaynak çeşitliliği oluşturmaya çalışıyoruz. İran, Azerbaycan, Mavi Akım ile Rusya'dan gelen doğalgaz akışımız var. Biraz daha batıda Türk Akım var. Türk Akım 2 doğrudan Avrupa'ya gidiyor. Bizim anlaşmalarımızın tamamı ambargolardan önce başlamış, bitmiş projeler. Marmara Ereğlisi'nda bir terminalimiz var. Silivri'de doğalgaz yeraltı depomuz var. Saros'da hazır terminalimiz olsun istiyoruz. Acil durumlarda bir gemiyi kaydırdığımızda yeni giriş noktası oluşturmak istiyoruz. Ege'de bir terminalimiz var. Doğumuzda kaynak, batımızda tüketim ülkeleri var. Güneyden bir giriş noktamız yok.

Bugüne kadar boru gazıyla tedarik eden ülkelerle sıkıntı yaşamadık. İyi ilişkiler içinde olduk. Daha uygun şartlarda gazı getirebiliyorsak onu kullanmış olacağız. Müzakerelerde şartlar ortaya çıktıkça 'şu kaynağı azaltalım, şu kaynağı yükseltelim' deme şansımız olacak.