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HaberlerSosyal GüvenlikSON DAKİKA: Engelliler gününde engellilere atama müjdesi - Haberler

Engelli atamalarında takvim belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi

son dakika
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.

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