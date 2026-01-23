Habertürk
        Son dakika: Erciş'te gece yangını: Van Yolu Caddesi'nde 5 iş yeri zarar gördü | Son dakika haberleri

        Erciş’te gece yangını: Van Yolu Caddesi'nde 5 iş yeri zarar gördü

        Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangında 5 iş yeri zarar gördü. Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece Van Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:53
        Van'da korkutan yangın: 5 iş yeri yandı
        Van'ın Erciş ilçesinde çıkan yangında 5 iş yeri zarar gördü. Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece Van Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

        RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, caddedeki diğer iş yerlerine de sıçradı.

        3 İŞ YERİ TAMAMEN YANDI 2 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

        Alevlere müdahale eden ekiplerin uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. Yangında 3 iş yeri tamamen yanarken, 2 iş yerinin çatısı ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        "Tüm yol arkadaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli misafirlerimize hoş geldin diyor her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Bizleri son nefesimize kadar bu kutlu yoldan ayırmasın diyorum. CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de em...
        #van
