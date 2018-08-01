Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan gerginlik için, "Biz buna prim vermeyiz. Türkiye'deki dini azınlıkların yaptığı açıklama çok manidar. Kalkıp da ABD'de evangelist anlayışın tehditkar dil kullanması kabul edilebilir değil" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Niğde Milletvekili İsmail Göksel'in TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Hakkari Yüksekova'da şehit düşen astsubay eşi ve 11 aylık çocuğunun cenaze törenine katılacağını açıkladı. Erdoğan, "Çok açık net, her şey ortada. Bir 26 yaşındaki annenin, 11 aylık yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir. Bunları parlamentoya gönderme gayreti içinde olanlara en güzel cevaptır. Sivas'taki cenazeye katılacağım" dedi.

ABD ile yaşanan gerileme değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Bize tehditle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. NATO'da, Kore'de çok mücadele verdik. Hala NATO'da en yüksek dayanışmayı ortaya koyan bir ülkeye tehdit dili kullanmak yakışmaz. Kusura bakmasınlar biz buna prim vermeyiz. Türkiye'deki dini azınlıkların yaptığı açıklama çok manidar. Kalkıp da ABD'de evangelist anlayışın tehditkar dil kullanması kabul edilebilir değil. Yargı bağımsızlığından en ufak taviz vermeden devam edeceğiz."

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