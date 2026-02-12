Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Erzurum merkezli 29 ilde dolandırıcılık operasyonu: 56 tutuklama

        Erzurum merkezli 29 ilde dolandırıcılık operasyonu: 56 tutuklama

        Erzurum merkezli 29 ilde siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Sahte araç kiralama siteleri üzerinden "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 liralık hareketlilik tespit edildi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı, 56'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 12.02.2026 - 17:04
        29 ilde operasyon: 56 tutuklama
        Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

        5 AYLIK TAKİP YAPILDI

        AA'daki habere göre; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerlerini oluşturup oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığının tespiti üzerine belirlenen şüpheliler, 5 ay fiziki ve teknik takibe alındı.

        2 MİLYARLIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

        Ekipler, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 lira hareketlilik tespit etti.

        29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Erzurum merkezli Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

        ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi.

        56 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 56'sı tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

