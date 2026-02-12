Erzurum merkezli 29 ilde dolandırıcılık operasyonu: 56 tutuklama
Erzurum merkezli 29 ilde siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Sahte araç kiralama siteleri üzerinden "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 liralık hareketlilik tespit edildi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı, 56'sı tutuklandı
Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheliden 56'sı tutuklandı.
5 AYLIK TAKİP YAPILDI
AA'daki habere göre; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerlerini oluşturup oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığının tespiti üzerine belirlenen şüpheliler, 5 ay fiziki ve teknik takibe alındı.
2 MİLYARLIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ
Ekipler, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 lira hareketlilik tespit etti.
29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Erzurum merkezli Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı.
ADRESLERDE ARAMA YAPILDI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi.
56 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 56'sı tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.