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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Eski eşi evine geldi, KADES kurtardı!
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Eski eşi evine gelince KADES'le ihbar etti, kaçan şahıs intihara kalkıştı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, boşanan kadın, barışmak için eski eşi Oğuzhan K.'nin evine gelmesi üzerine Kadın Acil Destek Uygulaması(KADES) ile yardım istedi. İhbarın ardından hemen olay yerine gelen polisleri gören Oğuzhan K. otomobiliyle kaçtı. Polis kovalamacasının ardından, otomobil içerisinde park halinde bekleyen Oğuzhan K., kapılarını kilitlediği araçta intihara kalkıştı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı'nın çabalarıyla, Oğuzhan K. otomobilden indirilerek hastaneye sevk edildi

SON DAKİKA: Eski eşi evine geldi, KADES kurtardı!
Eski eşi evine geldi, KADES kurtardı
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DHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde, barışmak için eski eşinin evine giden Oğuzhan K., kadının KADES ile polise bildirilmesi üzerine otomobiliyle kaçtı. Oğuzhan K., polis kovalamacasının ardında, otomobil içerisinde intihara kalkıştı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Egekent Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzkan K. eski eşinin evine gitti. Oğuzkan K.'nin kapıya geldiğini gören eşi, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören Oğuzhan K., otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacının ardından Oğuzhan K.'nin otomobili sokakta park halinde bulundu.

İNTİHARA KALKIŞTI

Polis ekipleri, Oğuzhan K.'ye otomobilinden inmesini söyledi. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan Oğuzhan K. aracın kapısını kilitleyerek aşağıya inmedi. Eski eşiyle barışmak istediğini söyleyen Oğuzhan K., otomobil içerisinde gazla intihar edeceğini söyledi. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olası bir patlamaya karşı itfaiye ekipleri, hazırda bekledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar polis ekiplerinin uyarısını dikkate almayarak o anları balkonlarından seyretti.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Olay yerine gelen Çiğli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Oğuzhan K.'yi intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başladı. Olay yerine gelen eski eşinin telefonu üzerinden iletişim kuran ilçe müdür yardımcısı, yoğun uğraşlar sonucu Oğuzhan K.'yi ikna etti ve otomobilden indirdi. Gazdan etkilenen Oğuzhan K., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Oğuzhan K.'nin daha önceden de eski eşiyle barışmak için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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