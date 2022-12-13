DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski eşi Mehmet E.'nin (55) sokak ortasında tabancayla vurarak, başında beklediği Pelin Ceylan'ın (47) hastanedeki tedavisi devam ediyor. Entübe edilen kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. DHA'nın haberine göre Mehmet E., dün öğle saatlerinde, Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'ndeki markette, geçen yıl boşandığı Pelin Ceylan ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet E., Ceylan'a tabancayla ateş etti.

CANİ GÖZALTINA ALINDI Mehmet E., yerde yatan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksiyle Çankaya ilçesindeki özel hastaneye götürülen Pelin Ceylan, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ceylan'ın, yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek uyutulduğu öğrenildi.