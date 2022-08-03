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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladı! Dehşet saçtı! - Güncel haberler
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Eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladı! Dehşet saçtı!

Tokat’ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabanca ile vurarak öldüren ve kız arkadaşı E.D.’yi (26) yaralayan Fatma G. (24) ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye girişinde cinayet zanlısı Fatma G., basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı

Son dakika: Eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladı! Dehşet saçtı! - Güncel haberler
Eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladı! Dehşet saçtı!
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İHA

Tokat'ta, kent merkezindeki Çeçenistan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, Fatma G. (24), eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.’ye (26) tabanca ile ateş açtı.

İHA'da yer alan habere göre açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AÇILAN ATEŞLE İKİSİ DE YARALANDI

Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralanan kadın hastanede tedavisi devam ediyor.

ESKİ SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı genç kadının polis merkezinde susma hakkını kullandığı, ifade vermediği kaydedildi. Olayda kullanılan silahı ise cinayet zanlısının bir arkadaşından gizlice temin ettiği bilgisine ulaşıldı.

ESKİ NİŞANLISI TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kadın adliyeye çıkartıldığı dakikalarda ise eski nişanlısı tarafından vurularak öldürülen Ahmet Batuhan Yıldız (27) son yolculuğuna uğurlandı.

Alipaşa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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