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Eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladı! Dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

İHA

Tokat'ta, kent merkezindeki Çeçenistan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, Fatma G. (24), eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.’ye (26) tabanca ile ateş açtı. İHA'da yer alan habere göre açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AÇILAN ATEŞLE İKİSİ DE YARALANDI Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralanan kadın hastanede tedavisi devam ediyor.

ESKİ SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ Adliyeye sevk edilen katil zanlısı genç kadının polis merkezinde susma hakkını kullandığı, ifade vermediği kaydedildi. Olayda kullanılan silahı ise cinayet zanlısının bir arkadaşından gizlice temin ettiği bilgisine ulaşıldı.