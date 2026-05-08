        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden sanık tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden sanık tahliye edildi

        Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklu yargılanan sanık M.E.K.'nin davası devam etti. Hakim, sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 12:34 Güncelleme:
        Zeynep Güneş'e hakarette tahliye

        Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanması sürüyor.

        Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.E.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        "BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

        Sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Bu eylemle anılmanın itibarımı zedelemesi tarif edilemez bir acı veriyor. Bir kadının dini inançları üzerinden yargılanıyor olmak, benim için utanç verici. Memleketimden uzak bir cezaevinde kalmak beni zorluyor. Bir hanımefendiyi hedef almak haddimiz değildir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Müşteki vekilleri ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın paylaşımıyla Güneş'in şahsi ve manevi değerlerini aşağıladığını savundu ve cezalandırılmasını istedi.

        Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın söz konusu sosyal medya hesabını kullandığının teknik incelemelerle sabit olduğunu söyledi.

        TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

        Mütalaada, sanığın paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar ve "kamu görevlisine ve dini inançları nedeniyle alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

        Savcı, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

        Hakim, dosyadaki delil durumu ile tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanık M.E.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmederek, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

        SORUŞTURMA

        8 Şubat’ta Erzurum’da yakalanıp tutuklanan M.E.K. hakkında hazırlanan iddianamede, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “hakaret” suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemesinde, paylaşım tarihinde sosyal medya hesabına sanığın giriş yaptığı belirlenirken, hesabının çalındığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

        İddianamede ayrıca M.E.K.’nin daha önce “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı belirtildi.

