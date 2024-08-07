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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Falyalı cinayetinde yeni karar! | Son dakika haberleri

        Falyalı cinayetinde yeni karar!

        Halil Falyalı cinayetinde yargılanan 3 sanık hakkındaki karar açıklandı. Davada Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e de 20 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:08
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        Falyalı cinayetinde yeni karar!
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        KKTC'de Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e de 20 yıl hapis cezası verildi.

        İHA'nın haberine göre Girne'ye bağlı Çatalköy'de 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırı düzenleyerek iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan sanıklar hakkındaki karar açıklandı.

        Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davada suçlu bulunarak mahkum edilen sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki karar bugün açıklandı.

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        OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

        Mahkeme, Ömer Tunç Tunç'u ömür boyu, Veysel Sare'yi 35 yıl, Musa Çiçek'i ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada olağanüstü tedbirler aldı. Mahkeme avlusu, Mustafa Çağatay Caddesi ve birçok noktada özel harekat ekipleri görev aldı. Sanıklar, Özel Harekatın korumalığını yaptığı araçlarla cezaevinden ayrı ayrı araçlarla taşınarak Girne Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Sanıklar Ağır Ceza salonuna yerleştirilene kadar cadde araç trafiğine durduruldu. Polis ekiplerinin duruşma salonunda da güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi. Karar öncesi Falyalı'nın ailesi, yakınları ve sevenleri mahkeme önünde toplandı.

        İŞTE VERİLEN CEZALAR

        Kararı açıklamak için oturum düzenleyen Mahkeme Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan ağır ceza heyeti, sanıkların planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan mahkum edildiklerini hatırlattı. Mahkeme Başkanı Soyer, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken bu eylemlerini sürdürdüklerini, maktullerin otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy'e hareket eden sanıkların burada öldürme eylemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Soyer, cinayet işlenmeden önce sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in ülkeye kaçak girdiğini de söyledi.

        Planlayarak adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası olan en ağır suçlar arasında olduğuna dikkat çeken Soyer, anayasaya göre herkesin yaşam hakkının olduğunu, yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu vurguladı. Soyer, sanık Ömer Tunç'un "taammüden adam öldürme" fiilini bizzat gerçekleştirdiğini, bu nedenle bu sanığa daha ağır ceza verilmesine karar verdiklerini söyledi. Diğer sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in de taammüden adam öldürme suçuna iştirak ettiklerini belirten Soyer, sanıkların planlayarak, tasarlayarak ve acımasız bir biçimde "adam öldürme" suçunu istediklerini dile getirdi. Soyer, oybirliğiyle sanık Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e ise 20 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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