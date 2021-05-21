Fas'tan İspanya'ya akın: Göçmen çocuk plastik şişelerle yüzdü! 0:00 / 0:00

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Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz İspanya'ya göç akını devam ediyor. Zaman zaman güvenlik güçleriyle gerginliğin yaşandığı görülürken, beline bağladığı plastik şişelerle yüzen göçmen çocuğun görüntüleri yürek burktu.

Göçmen çocuğun İspanya-Fas sınırını geçtikten sonra 19 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Ceuta kentine geldiği ifade edildi.

Reuters'ın servis ettiği görüntülerde, denizde askerlerle endişeli bir şekilde konuşan çocuğun El Tarajal sahiline koştuğu ve kayalardan bir duvara tırmanmaya çalıştığı anlar gösterildi.

Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek son iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.