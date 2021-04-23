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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Fatma Mavi cinayetinde flaş gelişme! Soruşturma tamamlandı
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Son dakika haberler... Önce boğulup, sonra yakılan Fatma Mavi cinayetinde savcılık iddianamesini hazırladı

İstanbul Şirinevler’de boğduktan sonra evini yaktıkları Fatma Mavi’nin katil zanlıları ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianamede, genç kızın şüpheli Ergin'e 5 bin TL borç verdiği ve bu nedenle tartıştıkları vurgulandı

SON DAKİKA! Fatma Mavi cinayetinde flaş gelişme! Soruşturma tamamlandı
Fatma Mavi cinayetinde soruşturma tamamlandı!
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İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fatma Mavi'nin şüpheli Ergin'e 5 bin TL borç verdiği ve bu nedenle tartıştıkları vurgulandı.

İHA'nın haberine göre, olay günü Ergin'in sabaha karşı arkadaşı Ali İlkay Sarı ile birlikte Mavi'nin evine geldiği, eve giren şüpheli Ergin'in genç kadını eliyle boğduğu ve evi ateşe verdiği anlatıldı.

İddianamede Ergin'in evden çıkmasının ardından dumandan boğulan genç kadının hayatını kaybettiği, olay sırasında diğer şüpheli İlkay Sarı'nın ise evin dışında beklediği aktarıldı.

Şüpheliler Ergin ve Sarı'nın birlikte benzin aldığı ve eve geldiği anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de iddianamede yer aldı. Savcılık iddianamede şüpheliler; Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı’nın “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “mala zarar verme” suçundan 8’şer aydan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırılması talep etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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