Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell "Gerekirse faizleri daha da yükseltmeye hazırız ve enflasyonun istikrarlı bir şekilde hedefimize doğru indiğinden emin olana kadar sıkı para politikasına devam etme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşuyor.

İşte Powell'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Fed'in görevi enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmektir ve bunu yapacağız.

-Önemli seviyede bir sıkılaştırmaya gittik. Enflasyon, zirvesinden düşmüş olsa bile çok yüksek seyretmektedir.

-Gerekirse faizleri daha da yükseltmeye hazırız ve enflasyonun istikrarlı bir şekilde hedefimize doğru indiğinden emin olana kadar sıkı para politikasına devam etme niyetindeyiz.

Devamı geliyor...