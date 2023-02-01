Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı! 2023 Şubat Fed faiz kararı ne oldu, faizler arttı mı?

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ABD merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti. Karar oybirliğiyle alındı.

Beklentilere paralel bir şekilde artırım hızında frene basan FOMC son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımları gelmişti. Son kararla beraber son 8 toplantıda toplamda politika faizini 450 baz puan artırmış oldu.

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar devam eden faiz artırımlarının uygun görüldüğü ifade edildi.

'HARCAMA VE ÜRETİMDE ILIMLI BÜYÜME'

Son göstergelerin, harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtilen karar metninde işgücü piyasasının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük seyrettiği ifade edildi.

Metinde ayrıca enflasyonun bir miktar gevşediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

ABD'de son olarak aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 ile 14 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

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