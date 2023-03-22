Fed faiz kararını açıkladı

HABERTURK.COM

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75-5 aralığına çekti. Böylece politika faizi son 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Beklentilere paralel bir karar alan FOMC şubat ayında 25 baz puan, aralık ayında ise 50 baz puanlık faiz artırımlarına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımı kararı almıştı. Son kararla beraber son 9 toplantıda toplamda politika faizini 475 baz puan artırmış oldu. ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'in iflasıyla yaşanan son bankacılık krizi Fed'in kararını daha kritik hale getirmişti.

SON GELİŞMELER BASKI YARATABİLİR

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde "Son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarına neden olması ve ekonomik aktivite, işe alımlar ile enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir. Bu etkilerin boyutu henüz belirsizdir" ifadeleri yer aldı.

ARTIRIM MESAJI YUMUŞADI

Komitenin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için zaman içerisinde para politikasında biraz ek sıkılaşma gerekebileceğini öngördüğü belirtildi. Şubat ayındaki karar metninde 'devam eden artırımların gerekeceği' belirtilmişti. Dolayısıyla bu metin ilk anda piyasalar tarafından daha güvercin ve sıkılaşmanın sonuna yaklaşıldığı şeklinde yorumlandı.

Açıklamada ayrıca "Hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, Komite para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır" ifadelerine yer verildi.

'MEVDUATLAR GÜVENDE'

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell son zamanlarda küçük bankalar için ciddi zorlukların ortaya çıktığını belirtti. ABD bankalarında mevduatların güvende olduğunu belirten Powell "Programlarımız bankaların olağanüstü fonlama ihtiyaçlarını karşılamaktadır" dedi.

Powell enflasyonun halen çok yüksek, işgücü piyasasının ise sıkı olduğunu ifade etti.

Fed'in bankacılık sistemini güçlendirmek için önemli adımlar attığını belirten Powell "Banka krizinin hafif etkileri olabilir. Ayrıca kredi koşulları da önemli ölçüde sıkılaşabilir" diye konuştu.

DOLAR GERİLEDİ ALTIN YÜKSELDİ

Kararın açıklanmasının ardından ilk anda doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 103.1'den 102.6'ya geriledi. Euro/dolar ise 1.079'dan 1.093'e yükseldi.

Altının ons fiyatı da dolardaki zayıflamayla 1.946 dolardan 1.976 dolara çıktı.