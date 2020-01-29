Fed faiz kararını açıkladı

Fed iki gün süren toplantının faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası Fed, yılın ilk toplantısının ardından beklendiği üzere politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 - 1.75 aralığında sabit tuttu.
Repo operasyonlarını en az nisan ayına dek sürdüreceğini belirten Fed, aşkın rezervlere uygulanan faizleri 5 baz puan artırarak teknik bir ayarlamaya gitti.
Politika duruşunda da değişikliğe gitmeyen Fed kararı sonrası dolar/TL'de anlamlı bir değişiklik olmadı. Gün içerisinde 5.97'yi gören dolar kuru karar öncesindeki 5.9570 seviyelerinde yatay hareket ediyor.
Fed kararı sonrası Başkan Powell'ın basın toplantısı bekleniyor.
YORUMLAR