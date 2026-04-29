Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA! FED faiz kararını açıkladı Nisan 2026 | FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?

        FED faiz kararını açıkladı Nisan 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?

        ABD Merkez Bankası (FED) nisan ayı faiz kararını gerçekleştirdiği toplantının ardından duyurdu. 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşen toplantıdan çıkan faiz kararı, küresel piyasalar ve altın, kripto ve döviz yatırımcıları tarafından yakından takip edildi. Toplantının sona ermesiyle gözler FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" İşte 2026 Nisan ayı FED faiz toplantısından çıkan faiz kararı...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 21:51
        Son dakika... FED nisan ayı faiz kararını açıkladı. Toplantının sona ermesinin ardından FED'in faiz toplantısında nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği araştırılmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi FED Ocak ve Mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda da politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte 2026 FED faiz kararı...

        FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

        Metinde, enflasyonun yüksek seviyesini koruduğu vurgulanarak, bu durumun kısmen küresel enerji fiyatlarındaki son artıştan kaynaklandığına dikkat çekildi.

        Komitenin uzun vadede maksimum istihdamı ve yüzde 2 enflasyon hedefini gerçekleştirmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik görünüme ilişkin belirsizliği artırdığı kaydedildi.

        Para politikası hedefleri doğrultusunda faiz oranının sabit tutulduğu belirtilen metinde, gelecekteki olası faiz ayarlamalarının kapsamı ve zamanlamasına karar verirken gelen verilerin, ekonomik görünümün ve risk dengesinin dikkatle değerlendirileceği bildirildi.

        Açıklamada, para politikasının uygun duruşunun belirlenmesinde ekonomik görünüme ilişkin yeni verilerin yakından izleneceği belirtilerek, hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde politika duruşunun gerektiği şekilde ayarlanabileceği ifade edildi. Değerlendirmelerde iş gücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.

        GEVŞEME İŞARETİNE İTİRAZ

        Karara, Fed Başkanı Jerome H. Powell ile birlikte John C. Williams, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Lisa D. Cook, Philip N. Jefferson, Anna Paulson ve Christopher J. Waller destek verdi.

        Oylamada Stephen I. Miran, faiz oranının bu toplantıda 25 baz puan indirilmesi yönünde görüş bildirerek karara karşı çıktı. Beth M. Hammack, Neel Kashkari ve Lorie K. Logan ise faiz oranının sabit tutulmasını desteklemekle birlikte, metinde gevşeme eğilimine işaret eden bir yönlendirme bulunmasına karşı oy kullandı.

        2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak ve mart toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 3 sefer 'pas' demiş oldu.

        Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının başında geçirdiği sekiz yılın ardından, görev süresinin 15 Mayıs'ta resmen sona ermesi öncesinde takvimsel olarak son FOMC toplantısını yönetti.

        2026 MART FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bırakmıştı.

        2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

        Nisan: 28 - 29 Nisan

        Haziran: 16 - 17 Haziran

        Temmuz: 28 - 29 Temmuz

        Eylül: 15 - 16 Eylül

        Ekim: 27 - 28 Ekim

        Aralık: 8 - 9 Aralık

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
