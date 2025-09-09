Fenerbahçe Djiku ile ayrılığı açıkladı: Yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşıldığını açıkladı
Giriş: 09.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:09
Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferi konusunda Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İşte o açıklama:
"Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ