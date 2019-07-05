EuroLeague'de CSKA Moskova ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Rusya'dan ayrılma kararı alan Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'ya geliyor.
beIN SPORTS'un haberine göre, Fenerbahçe Beko, Nando de Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
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